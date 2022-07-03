جيزان 04 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 03 يوليو 2022 م واسيشارك فرع وزارة الرياضة بمنطقة جازان ممثلاً في النشاطات الشبابية بـ16 كشافاً وجوالاً في موسم الحج للعام الحالي, وذلك في معسكرات الخدمة العامة لضيوف الرحمن.وأوضـح مساعد مدير فرع الوزارة بالمنطقة عقيل صعابي ، أن مشاركة الكشافة في الحج تعد خدمة لضيوف الرحمن وإسهاماً في الخدمات التطوعية للحجيج سواء داخل بيت الله الحرام أو المشاعر المقدسة, مشيراً إلى أن أفراد الكشافة المشاركين في الحج يقومون بأعمال المساندة في التنظيم وإرشاد التائهين والمسح ومساعدة العجزة وكبار السن وتوزيع المياه والمطبوعات الإرشادية والتثقيفية على الحجاج, فضلاً عن مساندة الإدارات الحكومية التي تقدم خدمات لحجاج بيت الله الحرام.وبين أن أفراد الكشافة المشاركين التحقوا بالعديد من البرامج والدورات التأهيلية والتدريبية في أعمال الدفاع المدني والإسعافات الأولية والتدريب على برامج المسح والإرشاد وفن التعامل مع الآخرين.// انتهى //13:54ت م0070