الرياض 04 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 03 يوليو 2022 م واسزار معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية الأستاذ عبدالرحمن بن أحمد الحربي، مركز البحوث والتواصل المعرفي بالرياض، والتقى رئيس المركز الدكتور يحيى محمود بن جنيد وعدد من الباحثين في وحدة الدراسات الصينية.وقدم رئيس المركز للسفير، شرحاً عن المركز ودوره في إعداد الدراسات ذات العلاقة بالصين وما قام به من ترجمة أعمال سعودية إلى الصينية، تم نشرها في الصين من خلال دار الأنتركونتننتال وبعض الجامعات الصينية, كما عرّف بوحدة الدراسات الصينية التي تضم نخبة من الباحثين السعوديين المتخصصين في الشأن الصيني من خريجي الجامعات الصينية.وجرى خلال اللقاء التركيز على أهمية العلاقات السعودية الصينية، ودور مراكز الفكر في متابعتها وتطويرها، ودور سفارة المملكة في الصين في تعميق هذه العلاقات وتطويرها بما يعود بالفائدة على البلدين.يذكر أن مركز البحوث والتواصل المعرفي يعدّ من أهم المراكز البحثية على مستوى العالم العربي في مجال الدراسات الصينية.‏// انتهى //14:06ت م0073