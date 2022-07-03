منى 04 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 03 يوليو 2022 م واستشارك الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في موسم حج هذا العام 1443هـ ميدانياً، لتقديم أعلى الخدمات للحجاج، من خلال خطة متكاملة تضم وكالات وإدارات الرئاسة، ومنها وكالة الشؤون الميدانية والقضايا.وبيّن وكيل الرئاسة العامة للشؤون الميدانية والقضايا تركي بن عبدالله الشليل أن خطة الوكالة تضمنت تحديد مهام العاملين في المراكز الميدانية والتوعوية ونقاط التوزيع وفقًا لتنظيم الرئاسة العامة، والمتابعة والإشراف على سير عمل اللجنة، والتأكيد على العاملين بالتعامل الحسن، والتوجيه بالحكمة والموعظة الحسنة.وأكد حرص اللجنة على التعاون مع اللجان الأخرى، لتفعيل التوعية الرقمية وتوزيع مطبوعات الرئاسة العامة ووسائل التوعية والتوجيه بعدة لغات، وإرشاد الحجاج لنشر العقيدة الصحيحة، وتطبيق الهدي النبوي في المناسك، والتحذير من البدع لأداء مناسك الحج والعمرة على الوجه الشرعي الصحيح، واختيار من يقوم بهذا العمل من منسوبي الرئاسة العامة المؤهلين، لتشغيل المراكز الميدانية والتوعوية في منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنافذ الحدودية التي تشارك فيها الرئاسة العامة.// انتهى //14:07ت م0074