المدينة المنورة 04 ذو الحجة 1443هـ الموافق 03 يوليو 2022م واستشكّل زيارة الأماكن الدينية والمعالم التاريخية في مكة المكرمة والمدينة المنورة فرصة للحجاج لتوثيق رحلتهم الإيمانية ما بين المسجد الحرام والمسجد النبوي, والمعالم التي يزورها الحاج في المدينتين المقدستين خلال مراحل تنقّله لأداء شعائر الحج.ورصدت "واس" مشاهد لحجاجٍ يوثّقون بكاميراتهم الخاصة وهواتفهم, مشاهداتهم في محطّات ومراحل الحج والزيارة من ساحات المسجد النبوي, وميدان الشهداء بأحُد, ومسجد قباء, ومشاركة أهاليهم تلك اللحظات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.// انتهى //14:13ت م0075