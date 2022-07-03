منى 04 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 03 يوليو 2022 م واسانطلقت اليوم حملة قلب معطاء تحت شعار " عطائك يصل إلى قلوبهم" التي تقدمها جمعية رعاية مرضى القلب " قلبي " وتستهدف الغير قادرين على تكاليف العلاج من المرضى ذوي الدخل المحدود, بالإضافة إلى تقديم الخدمات الوقائية والتوعية الإلكترونية لحجاج بيت الله الحرام لترسيخ ثقافة الاهتمام بصحة القلب أثناء تأدية فريضة الحج.وأفاد المدير التنفيذي بجمعية قلبي الدكتور حسين العنزي أن هذه الحملة تتكون من ثلاثة مشاريع موجهه لمرضى القلب، حيث وُجه المشروع الأول لقسطرة وجراحة القلب للكبار، والمشروع الثاني قسطرة وجراحة القلب للصغار، والمشروع الثالث عربة قلبي.يذكر أن جمعية قلبي دورها توعوي ووقائي وعلاجي وتوفر خدمات صحية تطوعية غير ربحية للمحتاجين من مرضى القلب بكافة الأعمار ، وتقديم الدعم النفسي، ونشر الوعي والتثقيف الصحي في مجال أمراض القلب، بالإضافة إلى دعم البحوث والدراسات في مجال أمراض القلب.// انتهى //14:19ت م0077