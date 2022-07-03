جدة 04 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 03 يوليو 2022 م واسأكملت جمعية نفع الخيرية بمنطقة مكة المكرمة استعداداتها لتنفيذ "مشروع الأضاحي" لهذا العام من خلال توفير (3000) أضحية ، تزن الأضحية من 25 إلى 28 كيلو غراما .وأكد المدير التنفيذي للجمعية عبدالرحمن بن سعد الجهني أن الجمعية تتلقى "توكيل" من يؤدون هذه الشعيرة بذبح الأضحية وتوزيعها على مستفيدي الجمعية من المعوزين والأيتام والأسر المحتاجة من خلال المتجر الإلكتروني على موقع الجمعية الإلكتروني أو التحويل لحسابات الجمعية الرسمية وإشعار الجمعية بذلك من خلال خدمة الواتساب على الرقم 0536036088 أو عن طريق مقرها الرئيس بحي الروابي بجدة أو من خلال (12) مكتباً تعريفياً للجمعية في أحياء المنطقة.وأضاف أنه سيتم ذبح الأضاحي جميعها ومن ثم إرسال رسائل إلكترونية على جوالات الموكلين ، مشيراً إلى أن الجمعية شكلت فريقاً على مدار الساعة للمتابعة والتواجد مع الجهة الموردة للمواشي لتسيير خطوات العمل الذي يبدأ بتوصيل الأضاحي إلى المسلخ ومن ثم ذبحها ووضعها في الأكياس المصممة لهذا المشروع ، ومن ثم توزيعها من خلال نموذج آمن بواسطة برادات حفظ اللحوم أيام 10 و11 و 12 من ذي الحجة على الأسر المستفيدة الذين يصل عددهم إلى 6000 أسرة" .//انتهى//14:24ت م0079