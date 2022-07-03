الرقم أ / 643التاريخ 4 / 12 / 1443هـبعون الله تعالىنحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودملك المملكة العربية السعوديةبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ .وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.أمرنا بما هو آت :أولاً: يعين الأستاذ / أحمد بن سفيان بن عبدالرزاق الحسن مساعداً لوزير النقل والخدمات اللوجستية بالمرتبة الممتازة.ثانياً: يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود// يتبع //16:00ت م0114