منى 04 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 03 يوليو 2022 م واسبدأت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مشاركتها في موسم حج هذا العام 1443هـ؛ لخدمة حجاج بيت الله الحرام من خلال خطط ومعسكرات وتنسيق مع عدد من القطاعات ذات الصلة؛ وذلك لتقديم خدمات نوعية لحجاج بيت الله الحرام، مثل الإسهام في إرشاد الحجاج التائهين بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة ومراقبة الأسواق بالتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة، والإسهام في تنظيم دخول وخروج المستفيدين من مشروع الأضاحي بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، والإسهام في مراقبة أسعار المنتجات وصلاحيات المنتجات الغذائية بالتعاون مع وزارة التجارة، والإسهام في تنظيم دخول وخروج المرضى للمستشفيات والعيادات الطبية بالمشاعر المقدسة بالتعاون مع وزارة الصحة.وتشارك المؤسسة هذا العام بــــــــــ15 فرقة من جوالة الكليات التقنية، كل فرقة مكونة من 16 جوالًا, و5 فرق من كشافة المعاهد الصناعية الثانوية، كل فرقة مكونة من 15 كشافًا. ويشارك من الفرق الكشفية النسائية مجموعة تتكون من 15 كشافة وقائدة كشفية، حيث بلغ إجمالي المشاركين 336 قائدًا وجوالًا وكشافًا ومرشدة كشفية.وأوضح محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، أن مشاركة المؤسسة في موسم الحج تأتي انطلاقًا من توجيهات القيادة الرشيدة –حفظها الله- بتوفير سبل الراحة لخدمة ضيوف الرحمن، ذلك بالتعاون مع عدد من الوزارات، مؤكدًا أن المؤسسة تحرص على تطوير وتنويع خدماتها المقدمة خلال مواسم الحج. مشيرًا إلى أن استعدادات المشاركة في حج هذا العام بدأت منذ وقت مبكر، حيث اعتُمِدت خطة المؤسسة في هذا الجانب وتأهيل وتدريب الفرق المشاركة، سواء بداخل منطقة مكة المكرمة في المشاعر المقدسة أو في المنافذ الحدودية.يذكر أن التدريب التقني حرصت على تهيئة المشاركين بدنيًا ونفسيًا ومهاريًا من خلال إقامة معسكر إعدادي لمنسوبيها المشاركين بالحج، يمتد إلى 3 أيام، ويتخلل هذا المعسكر عدد من البرامج التي يشارك بها عدد من القيادات الكشفية بالمؤسسة ومتخصصون في إعداد هذا المعسكر. وتشمل هذه البرامج: (دورة الإنقاذ، دورة مبادئ وأسس التعامل مع الآخرين، دورة مهارات المسح والإرشاد، دورة مهارات الدفاع المدني، دورة الإسعافات الأولية، دورة في المهارات الكشفية). كما يشارك عدد من القيادات الكشفية بالمؤسسة والمتخصصون في إعداد وتنفيذ الخرائطالإرشادية بالتعاون مع جمعية الكشافة. // انتهى //16:08ت م0116