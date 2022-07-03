مكة المكرمة 04 ذو الحجة 1443 ه الموافق 03 يوليو 2022 م واستوفر شركة المياه الوطنية حزمة من الأنظمة الإلكترونية التي تستخدمها في أعمالها ضمن خططها التشغيلية لموسم حج هذا العام 1443هـ لإدارة ومتابعة منظومة المياه في المشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن منها تطبيق "تروية" الذي يتيح للحجاج معرفة مواقع مجمعات دورات المياه وتقديم البلاغات ومتابعتها وغيرها من الخدمات المقدمة بـ 7 لغات مختلفة، بالإضافة إلى جاهزيتها لتقديم الخدمات عن طريق الرقم الموحد (8004411110).وأوضحت الشركة أن هذا التطبيق يتيح لضيوف الرحمن معرفة خارطة المشاعر المقدسة والنقاط الرسمية لتوزيع عبوات مياه زمزم, بالإضافة إلى الاستفادة من قنوات التواصل مع عدد من الجهات التي تعنى بخدمة الحاج داخل المشاعر المقدسة, لافتة الانتباه إلى أن هناك حزمة من التطبيقات المساندة لفرق العمل منها نظام الفرق الميدانية الذي يقوم بإسناد البلاغات إلى الفرق الميدانية بشكل آلي وبدون تدخل بشري ومن ثم معالجة البلاغات عن طريق الأجهزة الكفية.وأفادت أنها تعتمد على نظام " اسكادا " في مراقبة شبكات المياه في المشاعر المقدسة عبر حساسات إلكترونية موزعة في الشبكات والتحكم فيها وإدارتها عن بعد, إضافة إلى أجهزة مراقبة جودة المياه التي ترسل النتائج بشكل آلي إلى نظام المختبرات ، وترتبط جميع هذه الأنظمة بغرفة المراقبة والتحكم لخدمات المياه بالمشاعر المقدسة التي تعمل على مدار الساعة لمراقبة وإدارة الوضع التشغيلي من خلال البيانات اللحظية في منظومة التحكم ولوحات مؤشرات الآداء، ويعمل على إدارة هذه المنظومة التقنية كوادر وطنية مدربة لخدمة حجاج بيت الله الحرام في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.// انتهى //16:13ت م0118