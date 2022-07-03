حائل 04 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 03 يوليو 2022 م واسأنهت أمانة منطقة حائل مؤخراً إجراءات ترسية مشروع سفلتة وتطوير مخططات المنح رقم ٢٥٥٥، التي تعد إحدى وجهات الامتداد العمراني في مدينة حائل.وأوضح وكيل أمين منطقة حائل للمشاريع المهندس محسن بن ناصر بن لبده أن هذا المشروع يهدف إلى تغطية جميع احتياجات البنية التحتية من طرق سليمة وآمنة، بحيث سيتبعها في المراحل القادمة مشاريع التأهيل وتحسين المشهد الحضري من حدائق وتجميل بجودة وكفاءة واستدامة، مما يضمن جودة الحياة في هذه المخططات المعتمدة؛ تماشياً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.وبيَّن المهندس بن لبده أن هذا المشروع يقع على مساحة تقدر بـ٣.٧٢٥.٠٠٠ متر مربع، بحيث ستغطَّى بأعمال سفلتة الطرق والميادين التي تتجاوز ٦٠٠.٠٠٠ متر مسطح، مشيراً إلى أن المخطط يضم ما يزيد على ١٣٨٠ قطعة سكنية، إضافة إلى القطع المخصصة للمرافق التعليمية التي تقدر بـ١٢ قطعة مخصصة للمدارس، و٢٤ مرفقًا للحدائق والمنتزهات، إلى جانب ١٧ قطعة مخصصة للمساجد والجوامع، فيما خُصِّصت ٢٢ قطعة للاستثمار؛ وذلك لتعزيز الفرص الاستثمارية وتحقيق التنمية المستدامة داخل المخططات السكنية.// انتهى //16:18ت م0120