باريماروبو 4 ذو الحجة 1443هـ الموافق 3 يوليو 2022م واسوصل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، إلى جمهورية سورينام، لحضور اجتماع قادة منظمة الجماعة الكاريبية (CARICOM)، وذلك بدعوة من معالي وزير خارجية سورينام ألبرت رامدين.وكان في استقبال معاليه لدى وصوله، معالي وزيرة الدفاع السورينامية كريشنا ماثويرا، ومعالي وزيرة الشؤون الاقتصادية وريادة الأعمال والابتكار التقني كلدبسنقه ريشما.// انتهى //16:39ت م0127