منى 04 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 03 يوليو 2022 م واسيعدُّ مجمع الدوائر الحكومية بحمى المشاعر المقدسة أحد عقارات الدولة المسهمة في تحقيق التنمية المستدامة في المشاعر، كما يعد نموذجاً مثالياً لتصميمه المميز وبنائه بأفضل المواصفات الفنية، وموقعه الجغرافي القريب من المشاعر المقدسة.ويمثّل المجمع خلية عمل متكاملة الخدمات خلال موسم الحج، إذ يستضيف هذا العام نحو 41 جهة حكومية من الجهات التي تقدّم خدمات غير مباشرة لضيوف الرحمن، كما يحقّق مجموعة من الأهداف خلال الموسم، منها رفع الطاقة الاستيعابية بقرابة 186 ألف حاج في مشعر منى، وذلك بعد نقل الجهات التي لا تقدّم خدمات مباشرة للحجاج إلى المجمع، ما وفّر نحو 23% من مساحة مشعر منى، كذلك يسهّل عملية التواصل والتنسيق بين جهات المنظومة الحكومية، إضافةً إلى تهيئة بيئة عملية تراعي احتياجات العاملين خلال الموسم.تضم مرافق المجمع الحكومي في حمى المشاعر 49 مبنى إدارياً وسكنياً في الوقت ذاته، وثلاثة مراكز للبيانات، ومركزاً إسعافياً، ومبنى للخدمات الطبية بالتعاون مع برنامج مستشفى قوى الأمن، وكذلك مركزاً للدفاع المدني، ومبنى للمراقبة والتحكّم، إضافةً إلى شبكة حريق متكاملة وشبكة تصريف للسيول، كما رُوعِيَت في تصميمه عند الإنشاء المرونة التي تمكّن الجهات المختلفة من العمل بيسر وسهولة.// انتهى //16:48ت م0130