القاهرة 04 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 03 يوليو 2022 م واسسجلت مؤشرات البورصة تراجعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 4ر608 مليارات جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 1ر5 مليارات جنيه.وتراجع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 35ر2% لينهي التعاملات عند مستوى 89ر9008 نقاط. وانخفض مؤشر "إيجي إكس 70" بنسبة 27ر1% مسجلًا 42ر1699 نقطة. وخسر مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 56ر1% ليغلق عند مستوى 97ر2507 نقاط.// انتهى //17:00ت م0133