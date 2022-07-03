باريماروبو 4 ذو الحجة 1443هـ الموافق 3 يوليو 2022م واسالتقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في العاصمة باريماروبو، بمعالي وزير الخارجية السورينامي ألبرت رامدين، وذلك على هامش اجتماع قادة منظمة الجماعة الكاريبية.وجرى خلال اللقاء، بحث أوجه التعاون الثنائي المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها على الأصعدة كافة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال المستجدات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //17:13ت م0135