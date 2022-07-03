القاهرة 04 ذو الحجة 1443هـ الموافق 03 يوليو 2022م واساستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، في مكتبه بمقر السفارة، اليوم، القائم بالأعمال الجديد في السفارة التركية لدى القاهرة السفير صالح موتلو شين.وهنأ السفير نقلي خلال اللقاء، السفير موتلو شين بمناسبة تعيينه في القاهرة، مُرَحباً به بين الأسرة الدبلوماسية في مصر.وجرى خلال اللقاء، تبادل الأحاديث الودية، واستعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //17:29ت م0136