منى 04 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 03 يوليو 2022 م واسدشن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام اليوم، غرفة العمليات الخاصة بأعمال الحج في مشعر منى، بهدف رصد الظواهر الجوية، وتقديم معلومات الطقس على مدار 24 ساعة التي تخدم مختلف الجهات إلى جانب المساعدة في تحليل المعلومات والظواهر الجوية بوقت مبكر وإطلاق التنبيهات.ويعمل المركز وفق خطة تنفيذية متكاملة على إصدار تنبيهات للحالات الجوية على المشاعر المقدسة، والمدينة المنورة، والمطارات والمنافذ والطرق السريعة المؤدية إليها، مستخدمة في ذلك أحدث التقنيات الخاصة بالأرصاد المرتبطة برادارات الطقس، وصور الأقمار الصناعية، والنموذج العددي السعودي لتوقعات الطقس، إضافة إلى المراصد المأهولة والمحطات الأتوماتيكية والمتنقلة بالمشاعر المقدسة.وخصص المركز ضمن خطته في موسم حج هذا العام مركزاً إعلاميا بمشعر منى يبث نشرات الطقس اليومية إضافة الى رسائل توعوية وتوجيهية بأربع لغات لتساعد حجاج بيت الله والجهات العاملة على تسير حركتهم داخل المشاعر المقدسة وفي اتخاذ الإجراءات المناسبة.يذكر أن المركز الوطني للأرصاد خلال موسم الحج يقدم للحجاج حقيبة تحتوي على مستلزمات الحاج الشخصية.// انتهى //17:33ت م0137