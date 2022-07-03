لاهاي 04 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 03 يوليو 2022 م واسالتقى رئيس مجموعة المانحين لدعم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ممثل المملكة العربية السعودية لدى المجموعة مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي والوفد المرافق له في مدينة لاهاي أمس الأول بممثلَي لوكسمبورغ عضو مجموعة الترويكا نائب مدير الشؤون الإنسانية ماكس لامش ومسؤولة العلاقات الإنسانية إيمان مثني.واستعرض الدكتور عقيل الغامدي خلال اللقاء جهود المملكة الإنسانية والإغاثية والتنموية على الصعيد الدولي وخطة المملكة لرئاسة مجموعة المانحين خلال العام 2022 - 2023م، مرحّبا بانضمام لوكسمبورغ كعضو ترويكا جديد، ومؤكدا دعم المملكة للوكسمبورغ خلال فترة عملها كعضو في الترويكا وفي مرحلة استعدادها لرئاسة مجموعة المانحين لعام 2023م-2024م.وأعرب وفد لوكسمبورغ من جانبه عن استعداده التام لدعم رئاسة المملكة لمجموعة المانحين خلال العام الحالي وتطلعه للاستفادة من خبرات الفريق السعودي عند رئاسة لوكسمبورغ المجموعة العام المقبل.// انتهى //17:46ت م0138