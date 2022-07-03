عام / وزارة الخارجية تعلن عن الرقم الموحد لخدمة المواطنين والمستفيدين من خدماتها الرقمية
الأحد 1443/12/4 هـ الموافق 2022/07/03 م واس
الرياض 4 ذو الحجة 1443هـ الموافق 3 يوليو 2022م واس
أعلنت وزارة الخارجية، عن الرقم الموحد (920011114)، وذلك لتقديم كافة الخدمات للمواطنين في الخارج، والمستفيدين من كافة خدمات الوزارة الرقمية.
ويأتي الرقم الموحد، استكمالاً لجهود وزارة الخارجية في تعزيز كفاءة الخدمات الرقمية، وتسهيل الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستفيدين في داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
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17:51ت م
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