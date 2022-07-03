الرياض 4 ذو الحجة 1443هـ الموافق 3 يوليو 2022م واسأعلنت وزارة الخارجية، عن الرقم الموحد (920011114)، وذلك لتقديم كافة الخدمات للمواطنين في الخارج، والمستفيدين من كافة خدمات الوزارة الرقمية.ويأتي الرقم الموحد، استكمالاً لجهود وزارة الخارجية في تعزيز كفاءة الخدمات الرقمية، وتسهيل الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستفيدين في داخل وخارج المملكة العربية السعودية.// انتهى //17:51ت م0141