الرياض 04 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 03 يوليو 2022 م واسيواجه المنتخب السعودي لكرة السلة نظيره اللبناني غدا في العاصمة اللبنانية بيروت في اللقاء الأخير له بالمرحلة الأولى للمجموعة الثالثة في تصفيات كأس العالم، ويسعى الأخضر للفوز والحصول على مركز جيد في المجموعة، إذ ضَمِن التأهل للمرحلة الثانية من التصفيات، ويدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الأخير على نظيره الإندونيسي في جاكرتا.من جهته أكد رئيس البعثة والمشرف على المنتخب يسار مختار أن المنتخب أكمل جاهزيته، مشيراً إلى أنهم سيلعبون للفوز، ويدركون قوة المنتخب اللبناني الذي يلعب على أرضه وبين جماهيره.// انتهى //18:11ت م0145