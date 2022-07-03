تبوك 04 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 03 يوليو 2022 م واسأكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك تهيئة وتجهيز 263 جامعاً ومسجدًا في مدينة تبوك وضواحيها والمحافظات والمراكز التابعة لها لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1443هـ، إضافة إلى مصلى العيدين.وأكد المدير العام لفرع الوزارة بالمنطقة عبدالعزيز بن صالح الشمري أن فرع الوزارة شرع منذ وقت مبكر في تجهيز وتهيئة جوامع ومصليات الأعياد بمحافظات المنطقة التي ستقام فيها صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام، مع التأكيد على المراقبين والمراقبات والعاملين من الوقوف ميدانياً للتأكد من جاهزية جميع المساجد والجوامع, حرصًا على راحة المصلين وتوفير كل ما يضمن تأدية الصلاة بكل خشوع وطمأنينة، مع تهيئة الأماكن المخصصة للنساء في المصليات والجوامع بكل مستلزماتها.// انتهى //18:18ت م0146