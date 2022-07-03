عدن 04 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 03 يوليو 2022 م واساختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظة عدن أمس الأول مشروع دعم وتمكين الشباب والشابات لتحسين سبل العيش.وجرى خلال المشروع -الذي استمر لمدة شهرين- تدريب 125 شابا على المهارات الحِرفية والمهنية في مجالات صيانة الجوال والسيارات والتمديد الكهربائي والتصوير والمونتاج والتكييف والتبريد، ومن ثم تم تسليمهم أدوات المهنة حتى يتمكنوا من الدخول إلى سوق العمل.وأشار نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والمهني عبدربه المحولي إلى أهمية هذا المشروع في تمكين الشباب والفتيات من خلال إكسابهم المهارات المهنية والحِرفية اللازمة، لتحسين مستوى معيشتهم وتعزيز تعافيهم الاقتصادي وتوفير فرص عمل مستدامة لهم، مشيدا بجميع جهود مركز الملك سلمان للإغاثة في إنجاح مثل هذه البرامج التدريبية التي تستهدف الشباب التي تمكنهم من إيجاد مصادر مدرة للدخل وتسهم في تحسين مستواهم المعيشي، موضحا بأن هذه المشاريع مواكبة لمتطلبات سوق العمل ولها أثر إيجابي وملموس في تعزيز جهود التنمية.يذكر أن المشروع يستهدف تدريب 1.250 شابًا وشابة في ثمانية محافظات يمنية وذلك من أجل تمكين الشباب والفتيات من خلال إكسابهم مهارات مهنية وحِرفية، لتحسين مستوى معيشتهم وتعزيز تعافيهم الاقتصادي، من خلال برامج تدريب مهني مقدمة لهم في المجالات الأكثر طلبًا في سوق العمل.// انتهى //18:21ت م0147