الرياض 04 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 03 يوليو 2022 م واسانطلقت أمس المرحلة الثانية من برنامج المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين استعداداً للمشاركة في البطولة الآسيوية التاسعة لمنتخبات الناشئين (المؤهلة لبطولة العالم للناشئين - كرواتيا 2023م)، المقرر إقامتها في مملكة البحرين خلال المدة من 20 إلى 31 أغسطس 2022م، من خلال المعسكر الداخلي المغلق الذي يقام في المنطقة الشرقية، ويستمر حتى يوم 19 يوليو 2022م، على أن تكون المرحلة الثالثة والأخيرة من برنامج الاستعداد بعدها مباشرة بإقامة معسكر خارجي خلال المدة من 20 يوليو وحتى 11 أغسطس 2022م.ويتولى الإسباني خوليان مهمة المدير الفني لناشئين الأخضر، فيما يقود الدفة الفنية المدرب الوطني هاشم الشرفا، فيما ضمت قائمة الأخضر المشارِكة في المعسكر 22 لاعباً وهم: حسين الصفواني، وعلي المقبقب، ومحمد الدرورة، وجواد الصفار، وسجاد الفردان، وعلي الخويلدي، وحسن القصير، ومحمد القايد، ودانيال الشويخات، وقاسم آل تركي، ومهدي محمود، وحسين آل مويس، وحسن الشيتي، وعلي القريش، وميثم أبو سرير، ومهدي العباس، وأحمد طويلب، وعطية الله الحربي، وسهل باز، ومحمد الحمد، ومحمد العلي، فيما سينضم كل من: حسين فريج، وحسن التريكي، وأحمد آل سعيد، وجواد العباس إلى القائمة بعد فراغهم من المشاركة مع منتخب الشباب الذي يستعد هو الآخر للمشاركة في البطولة الآسيوية للشباب.الجدير بالذكر أن قرعة البطولة الآسيوية للناشئين وضعت المنتخب السعودي في المجموعة الثانية بجوار منتخبات: اليابان، وقطر، والإمارات، والعراق، والكويت، فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات: البحرين، وإيران، والهند، وكوريا، وأوزبكستان.// انتهى //18:24ت م0148