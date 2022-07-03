الحديدة 04 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 03 يوليو 2022 م واسقدمت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خدماتها العلاجية لـ 8.426 مستفيدًا، وذلك خلال المدة من 15 حتى 21 يونيو 2022م.وراجع عيادة الباطنية 822 فردًا، وعيادة الطوارئ 1.626 فردًا، وعيادة الصحة الإنجابية 254 حالة، وعيادة الأطفال 227 طفلاً، وعيادة الوبائيات 218 فردًا، وعيادة التوليد 12 حالة، وعيادة الفحص المخبري 1.408 أفراد، فيما صُرفت الأدوية لـ 3.194 فردًا، وعيادة الجراحة والتضميد 141 فردًا، واستفاد من قسم الإحالة الطبية 6 أفراد ، وقسم التغذية العلاجية 73 فردًا، وقسم التحصين 27 فردًا، وقسم التوعية والتثقيف 418 فردًا.وفي الخدمات المرافقة استفاد 1.267 شخصًا من قسم الرعاية الصحية، و 14 مستفيدًا من قسم نقل الدم، واستقبل قسم التنويم حالتين.// انتهى //18:26ت م0149