مكة المكرمة 04 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 03 يوليو 2022 م واسيعمل أكثر من 30 كشافاً من الفرق الكشفية لوزارة التعليم ممثلة في مركز بادر الكشفي في ساحات الحرم المكي الشريف على توزيع الأحذية ضمن مسار (احمي قدميك) وهو أحد المسارات الخمسة التي تنفذها كشافة وزارة التعليم في خدمة ضيوف بيت الله الحرام ممثلة في مركز بادر الكشفي لخدمة ضيوف الرحمن .ويعتني هذا المسار بحماية أقدام الحجاج الذين يسيرون بلا أحذية وذلك لحمايتهم من حرارة الأرض من خلال إهداءهم أحذية تقيهم من معاناة المشي على الأرض بدون أحذية .يذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قد وفرت ألآف الصناديق والرفوف للأحذية في كل مكان داخل المسجد الحرام وفي ساحاته ومن أسباب فقد الأحذية نسيان المكان الذي وضع الحاج حذائه فيه أو دخوله من بوابة وخروجه من أخرى بعيدة.// انتهى //18:26ت م0150