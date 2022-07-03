أبها 04 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 03 يوليو 2022 م واساعتمد المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس عبدالله الويمني اليوم خطة العمل في مسلخ أبها النموذجي والمسالخ المرخصة في محافظات المنطقة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.وأكد الويمني خلال جولة ميدانية على المسالخ المرخصة أهمية العمل وفق التعليمات والأنظمة المعممة على المسالخ ومنها التقيد بالزي الموحد المعتمد وتطبيق معايير السلامة والنظافة وخاصة في أماكن الذبح والتأكد من وجود عدد كافٍ من الأطباء البيطريين والجزارين.كما شملت الجولة الحظائر التابعة للمسلخ النموذجي، وجرى التأكيد على وجوب توفر الأضاحي والحفاظ على نظافة المكان بما يضمن الجودة في تقديم الخدمات للمواطنين.وتشمل خطة العمل التشغيلية للأسواق والمسالخ بمنطقة عسير خلال موسم عيد الأضحى المبارك 30 مسلخا، وتهدف إلى متابعة وتنظيم عمل هذه المسالخ التي تشهد إقبالاً كبيراً خلال أيام عيد الأضحى المبارك.// انتهى //18:41ت م0151