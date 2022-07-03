المنامة 04 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 03 يوليو 2022 م واسالتقى وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني اليوم بوزيرة الدولة لشؤون آسيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية والتنمية والكومنولث في بريطانيا أماندا ميلنج التي تزور المنامة حاليا.وجرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة التي تربط بين البحرين وبريطانيا، وما تشهده من تطور ونمو في مختلف المجالات، والسبل الكفيلة للارتقاء بالتعاون المشترك، إضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والقضايا محل الاهتمام المشترك.// انتهى //18:49ت م0152