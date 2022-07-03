الرياض 04 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 03 يوليو 2022 م واسرفعَ معالي نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير المهندس عبدالعزيز بن حمد الرميح،أسمى آيات الشكر والعرفان لخادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدِالعزيز آل سعود ولسموِّ وليِّ عهدِه الأمين - حفظهما الله - بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه نائباً لوزير الصحة للتخطيط والتطوير بالمرتبة الممتازة.وأعربَ معاليه عن عظيم شكره وامتنانه لهذه الثقة الملكية الغالية ، سائلاً المولى - عزَّوجلَّ- التوفيقَ،وأن يكونَ عند حسن ظن الجميع،وأن يُسهمَ في دعم مسيرة العمل الصحي في بلادنا الغالية والارتقاء بمستوى أداء الخدمات الصحية وتجويدها لتحقيق تطلعات ولاة الأمر والعمل على تلبية احتياجات المواطنين الصحية،مُقَدِّمًا معاليه شكرَه وتقديرَه لمعالي وزيرِ الصحةِ الأستاذ فهد الجلاجل على دعمه ومساندته.// انتهى //19:32ت م0155