مقديشو 04 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 03 يوليو 2022 م واسقَتَلَتْ قواتُ الجيشِ الصومالي ما لا يقلُ عن 40 مسلحاً من حركة الشباب خلال عمليات أمنية نفَّذَتْها في منطقة "شبيلي" الوسطى الواقعة بوسط البلاد.وأفادَ الجيشُ الصومالي - اليوم- أنه خلال العملية قُتلَ نحو 40 مسلحاً من بينهم قادة،كما اشتعَلَتِ النيرانُ في عدة سيارات، مبيناً أنَّ المسلحين لا يزالون يسيطرون على مساحات من المناطق الريفية بوسط وجنوب البلاد ويرصدون الكمائنَ ويزرعون الألغامَ الأرضية.// انتهى //19:34ت م0156