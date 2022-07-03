تبوك 04 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 03 يوليو 2022 م واسأعلنت الغرفة التجارية الصناعية بتبوك ممثلةً بإدارة الاشتراكات والتصاديق استمرارها في تقديم خدماتها لقطاع الأعمال والمستفيدين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية والنصف ظهراً بمقر الغرفة الرئيس بمدينة تبوك.وأوضحت غرفة تبوك أن خدمة التصديق الإلكتروني ستكون متاحة لجميع المشتركين والمستفيدين من خدماتها على مدار الساعة من خلال الرابط التالي: eservices.tcci.org.sa// انتهى //19:34ت م0157