مقديشو 04 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 03 يوليو 2022 م واسلقي 5 جنودٍ على الأقل مصرعَهم وأُصيبَ آخرون في انفجار استهدفَ قواتٍ تابعةً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال "أتميس".وذَكَرَتْ تقاريرُ إعلاميةٌ محليةٌ أنَّ جنودًا تابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال تعرضوا لانفجار لغمٍ أرضي على مشارف مدينة "ماركا" العاصمة الإقليمية لمنطقة "شابيل" الجنوبية الغربية.// انتهى //19:37ت م0158