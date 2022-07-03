الرياض 04 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 03 يوليو 2022 م واسرفع معالي الدكتور بندر بن عبيد بن حمود الرشيد، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه سكرتيراً لسمو ولي العهد بمرتبة وزير بالإضافة إلى مهامه الأخرى.وأكد معاليه، اعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، التي ستكون بمشيئة الله حافزاً له لبذل المزيد من العطاء لخدمة الملك والوطن، داعياً المولى أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر.وسأل الدكتور الرشيد، الله سبحانه، أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يمدهما بعونه وتوفيقه، وأن يُديم على المملكة وشعبها الأمن والأمان والتقدم والازدهار.// انتهى //20:27ت م0165