مكة المكرمة 04 ذو الحجة 1443 ه الموافق 02 يوليو 2022 م واسدشّن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم, حملة "بلغاتكم نرحب بكم ميدانياً" التي تعنى بخدمة ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام وإرشادهم بـ (23) لغة، من خلال (100) مرشد موزعين داخل المسجد الحرام على مدار (24) ساعة.وأوضح معاليه أن الحملة تهدف إلى خدمة ضيوف الرحمن بعدد من اللغات العالمية التي تعين حجاج بيت الله الحرام وتذليل الصعوبات في التحدث بلغاتهم, مبينا أن سلاسة أسلوب المترجم، وتوفر القدرة على التعبير بلغة واضحة وغير معقدة، أهلية المترجم العلمية ومعرفته التامة للغة العربية واللغة المترجم إليها.// انتهى //20:52ت م0171