باريماروبو 04 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 03 يوليو 2022 م واساستقبل فخامة الرئيس تشاندريكابيرساد سانتوخي رئيس جمهورية سورينام، في العاصمة باريماروبو، اليوم، معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.ونقل معاليه خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ، لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية سورينام، والتمنيات بدوام الاستقرار والتقدم والازدهار.‏‎وجرى خلال الاستقبال، استعراض آفاق التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء، مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري.// انتهى //20:57ت م0172