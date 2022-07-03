القاهرة 04 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 03 يوليو 2022 م واسقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، تأجيل بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي كان من المقرر إقامتها في كوت ديفوار يونيو 2023، لتقام في يناير 2024.وأوضح الاتحاد - في بيان نشر بالقاهرة اليوم - أن قرار تأجيل البطولة، جاء بسبب الأحوال الجوية في كوت ديفوار خلال فترة الصيف.كما قرر الكاف إعادة نظام نهائي بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، ليقام من مباراتي ذهاب وإياب كما كان في السابق، بدلاً من لقاء وحيد، وذلك بداية من الموسم المقبل.//انتهى//21:01ت م0173