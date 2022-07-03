جورج تاون 04 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 03 يوليو 2022 م واساستقبل فخامة الرئيس الدكتور محمد عرفان علي، رئيس جمهورية غويانا التعاونية، في العاصمة جورج تاون، معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وذلك خلال زيارة معاليه الرسمية للجمهورية.ونقل معاليه خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ، لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية غويانا التعاونية، والتمنيات بدوام الاستقرار والتقدم والازدهار.‏‎وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء، مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري.// انتهى //21:03ت م0174