المدينة المنورة 04 ذو الحجة 1443هـ الموافق 03 يوليو 2022م واستستمر قوافل ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام بمغادرة المدينة المنورة إلى مكة المكرمة لبدء نُسك الحج، بعد أن قضوا عدة أيام في رحاب طيبة الطيبة، والصلاة بالمسجد النبوي وزيارة العديد من المساجد والمواقع التاريخية.ووثّقت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" جانباً من الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات ذات العلاقة بأعمال الحج، للإشراف على مُغادرة ضيوف الرحمن لمكة المكرمة بدءً من ميقات ذو الحليفة وكذلك على امتداد طريق الهجرة الذي يربط المدينة المنورة بمكة المكرمة، وتقديم كل الخدمات والتسهيلات لهم، تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله-.// انتهى //21:44ت م0181