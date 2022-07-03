بريدة 04 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 03 يوليو 2022 م واساستكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم، استعداداته لتهيئة وتجهيز الجوامع والمصليات لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 1443هـ.وأوضح مدير فرع الوزارة بالمنطقة عبدالرحمن السويلم، أنه سيتم تأمين ما تحتاج إليه مصليات الأعياد المكشوفة من فرش وأجهزة صوتية ونظافة ، وتوجيه جميع المراقبين و المراقبات بأخذ جولات على الجوامع والمصليات للتأكد من جاهزيتها .// انتهى //22:06ت م0182