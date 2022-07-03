مكة المكرمة 04 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 03 يوليو 2022 م واسقام معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، اليوم، بجولة تفقدية لمقار الوزارة بالمشاعر المقدسة التي تم تجهيزها بأحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة والمتطورة؛ للإسهام في نقل مناسك الحج لجميع أنحاء العالم.وفي مستهل الجولة التي بدأت من مقر الوزارة بمنى دشن معاليه قاعة الاجتماعات المحدثة، مستمعاً إلى شرح عن أبرز تجهيزاتها والفعاليات التي يمكن استضافتها من لقاءات ومؤتمرات خاصة بموسم الحج.إثر ذلك التقى معالي الدكتور ماجد القصبي، قيادات منظومة وزارة الإعلام؛ واستمع إلى عرض عن جهودهم المبذولة لتغطية حج هذا العام، وأبرز المبادرات والبرامج والتقنيات المقدمة لخدمة ضيوف الرحمن، ووسائل الإعلام المحلية والدولية.بعد ذلك قام معاليه بزيارة لمقر الوزارة بمشعر عرفات؛ شملت قاعة الضيوف التي تم تخصيصها لاستقبال الوفود الاعلامية من ممثلي وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، وعربة النقل التلفزيوني لهيئة الإذاعة والتلفزيون؛ مستمعاً لشرح مفصل من الرئيس التنفيذي للهيئة محمد بن فهد الحارثي حول الخطة التشغيلية، والتقنية المستخدمة لنقل شعائر الحج.كما قام معاليه بزيارة لغرفة العمليات الإعلامية، وقاعة الإعلام الرقمي بمكة المكرمة، واطلع على نماذج من الأعمال والمنتجات الإعلامية التي تبرز جهود القيادة الرشيدة في خدمة ضيوف الرحمن.وزار معالي وزير الإعلام المكلف في ختام جولته شركة كِدانة للتنمية والتطوير، ومركز البلاغات "مالك"؛ موجهاً معاليه الجميع ببذل أقصى الجهود لإبراز دور المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، وعكس الصورة المشرفة لما تقدمه مختلف القطاعات المشاركة في أعمال الحج، بما يرتقي لتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة، وإظهار شعيرة الحج وسماحة الإسلام وتعاليمه.رافق معاليه خلال الجولة، رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي، ورئيس وكالة الأنباء السعودية الدكتور فهد بن حسن آل عقران، ووكيل الوزارة للتواصل الدكتور عبد الله بن أحمد المغلوث، ووكيل الوزارة للعلاقات الدولية الدكتور خالد بن عبدالقادر الغامدي، ووكيل الوزارة للخدمات المشتركة الدكتور عثمان المحيميد، والمشرف العام على الإدارة العامة للخدمات بالوزارة الدكتور خالد بن سعيد أبو هتلة، وعدد من المسؤولين بالوزارة وقطاعاتها.// انتهى //22:16ت م0183