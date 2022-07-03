الرياض 04 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 03 يوليو 2022 م واسرفع معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الدكتور رميح بن محمد الرميح الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه نائبًا لوزير النقل والخدمات اللوجستية، ومكلفاً بأعمال رئيس الهيئة العامة للنقل.وقال معاليه: "أتشرف بهذه الثقة الغالية من القيادة الرشيدة - أيدها الله - وأسأل الله تعالى أن أوفق لما فيه خدمة قيادتي ووطني، وأن أساهم بمشاركة زملائي في منظومة النقل والخدمات اللوجستية في تحقيق المزيد من الإنجازات الوطنية باسم المملكة وبما يعكس مكانتها ودورها الريادي إقليميًا وعالميًا"، داعيًا الله تعالى أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره ونموه وازدهاره في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.// انتهى //22:50ت م0185