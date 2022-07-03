الطائف 04 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 03 يوليو 2022 م واسجهزت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الطائف 5 مصليات و307 جوامع بالمحافظة والمراكز التابعة لها لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك.وأوضحت إدارة المساجد أنها أكملت استعدادتها لتهيئة وتجهيز المصليات والجوامع المساندة وتوفير مستلزماتها من مختلف الجوانب لاستقبال المصلين، داعية الجميع إلى الالتزام بالتعليمات المرورية حفاظاً على سلامة المصلين، مشيرةً إلى أن دخول الخطباء سيكون عند الساعة 5:56 صباحاً.// انتهى //22:58ت م0186