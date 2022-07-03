الرياض 04 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 03 يوليو 2022 م واسرفع معالي مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية الأستاذ أحمد بن سفيان بن عبد الرزاق الحسن الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه مساعدًا لوزير النقل والخدمات اللوجستية.وعبر معاليه عن فخره واعتزازه بالثقة الملكية الغالية، التي ستكون دافعًا ومحفزًا لتقديم المزيد من الجهود في سبيل تحقيق مستهدفات منظومة النقل والخدمات اللوجستية، داعيًا الله العلي القدير أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر، وأن يعينه على بذل الجهد لخدمة الوطن الغالي، وأن يسهم في تحقيق تطلعات القيادة.ودعا معاليه الله سبحانه وتعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يمدهما بعونه وتوفيقه، وأن يُديم على المملكة وشعبها الأمن والأمان والاستقرار والمزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //22:59ت م0187