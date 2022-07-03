روما 04 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 03 يوليو 2022 م واسلقي ستة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 8 آخرون بجروح نتيجة انهيار جليدي بجبال الألب في إيطاليا.وأوضح مركز مراقبة الإنقاذ في منطقة فينيتو الإيطالية أن الحادث وقع على جبل مارمولاتا، حيث انفصل جزء كبير من النهر الجليدي وسقط في الوادي، واصطدم أيضا بطريق الصعود إلى الجبل الذي يبلغ ارتفاعه ثلاثة آلاف و343 مترا، حيث كان العديد من الأشخاص يتسلقون.الجدير بالذكر أن نهر مارمولادا الجليدي يعد الأكبر في سلسلة جبال الألب، ويقع على المنحدر الشمالي من مارمولادا.// انتهى //23:01ت م0188