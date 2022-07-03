الرياض 04 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 03 يوليو 2022 م واسأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم توقيع اتفاقية مع شركة متخصصة في مجال إدارة الأصول والحقوق الإعلانية والتسويقية الرياضية، حيث أن الاتفاقية ستهيئ بيئة تنافسية ومحفزة لتحقيق أهداف الاتحاد السعودي في تعزيز جودة إدارة الأصول ودعم الحقوق الإعلانية والتسويقية الخاصة بالمنتخبات، ومسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، وبطولة السوبر السعودي، ومنتخب السيدات.وتعزز هذه الشراكة فرص فتح مسارات جديدة تستقطب تفعيل الفرص الاستثمارية واستحداث المنتجات العالمية الجديدة التي تخدم أهداف الاتحاد والشركات الراعية والإسهام في زيادة إيرادات الاتحاد السعودي.من جانبه أكد الأمين العام للاتحاد السعودي إبراهيم القاسم، أن الشراكة الجديدة تخدم التوجهات الإستراتيجية الرياضية في المملكة، حيث تستهدف تمكين القطاعين للعمل من أجل تحقيق أهدافهما المشتركة في إحداث نقلة نوعية في تطوير مجال إدارة الأصول الإعلانية، ودعم الحقوق التسويقية الرياضية وخلق الفرص والمنتجات العالمية الإعلانية والتسويقية الحديثة، مشيراً إلى أن هذه الشراكة ستسهم أيضًا في تبادل الخبرات والمقترحات والاستفادة من أحدث النظم الإدارية والفنية لإمكانات الطرفين بما يحقق أفضل العوائد الاستثمارية وفق رؤية المملكة في القطاع الرياضي.في المقابل أفاد الرئيس التنفيذي للشركة خالد الخضير، أن الاتفاقية تدعم تطلعات الشركة في تعاون أكثر تكاملًا في مجال إدارة الأصول الإعلانية وإيجاد مسار عمل سريع وتنافسي لاستقطاب الفرص التسويقية في القطاع الرياضي ودعم حقوقهم وفق أفضل النظم العالمية، موضحًا أن الشركة ستسخّر جميع إمكاناتها وأصولها الإدارية والفنية وكوادرها المهنية لتحقيق تطلعات الاتحاد السعودي من هذه الشراكة.يذكر أن توقيع الاتفاقية جاء بعد أن طرح الاتحاد السعودي لكرة القدم منافسة بين كُبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال والشركات التي تعامل معها في مناسبات سابقة.// انتهى //23:08ت م0189