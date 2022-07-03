حفر الباطن 04 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 03 يوليو 2022 م واسأنجزت أمانة حفر الباطن خلال الربع الثاني من العام الجاري 2022م، أعمال سفلتة 778400 م2 من طرق وشوارع المحافظة، وذلك ضمن جهودها في تطوير البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بالمحافظة.وشملت الأعمال المنجزة، أعمال كشط وإعادة سفلتة 563 ألف م2 لطرق رئيسة وفرعية، تضمنت طريق الملك عبدالعزيز من تقاطع طريق أبو بكر الصديق إلى تقاطع طريق التحلية، وطريق الملك خالد من تقاطع طريق الأمير نايف إلى طريق الصمان، وطريق الملك عبدالعزيز من تقاطع طريق أبو بكر الصديق إلى تقاطع طريق الملك فهد، وطريق الإمام الكسائي بحي أبو موسى الأشعري، وطريق حذيفة بن اليمان، وطريق صلاح الدين الأيوبي.كما شملت 160,400م2 من أعمال إنشاء الطرق شملت طريق الملك عبدالعزيز، وطريق الأمير سلطان، وطريق عمر بن الخطاب، وطريق مكة المكرمة، وطريق هارون الرشيد، وطريق الملك عبدالله، إضافة إلى 55 ألف م2 من أعمال السفلتة في شوارع متفرقة بحي الفيحاء، إلى جانب الأعمال الترابية في حي قرطبة واليرموك تمهيدًا لسفلتتها.وتؤكد الأمانة استمرارية العمل على تطوير البنية التحتية ومواصلة تنفيذ أعمال مشاريع السفلتة في الشوارع والطرق وفق خطط وكالة المشاريع، استكمالًا لأعمال التنفيذ، إضافةً لتكثيف جهودها في الارتقاء بمستوى الخدمات وتعزيز جودة الحياة بالمحافظة، وذلك ضمن برامج معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.// انتهى //23:35ت م0192