حائل 05 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 04 يوليو 2022 م واسقدّم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل, وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل عزاءهما لأسرة ‏ "آل علي" في وفاة فقيدتهم نورة بنت ممدوح آل علي -رحمها الله-.وعبّرا سموهما خلال اتصال هاتفي بشقيق الفقيدة الدكتور مشعل آل علي عن مواساتهما للجميع، سائلين الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.من جهته أعرب شقيق الفقيدة عن شكره لسموهما على مواساتهما, سائلاً الله أن يجعل ذلك في موازين أعمالهما، وأن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وفسيح جناته.// انتهى //00:09ت م0002