القاهرة 05 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 04 يوليو 2022 م واسحقق منتخب مصر لكرة السلة فوزًا كبيرًا على منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة (80-52) في المباراة التي جمعتهما يوم أمس الأحد على صالة برج العرب بالإسكندرية في ختام المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2023.ورفع منتخب مصر بهذا الفوز رصيده إلى 11 نقطة، ليُنهي المرحلة الثانية في صدارة المجموعة، بينما يحتل منتخب الكونغو الديمقراطية المركز الثاني برصيد 10 نقاط، ويحتل منتخب السنغال المركز الثالث برصيد 7 نقاط.//انتهى//00:23ت م0004