باراماريبو 05 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 04 يوليو 2022 م واسالتقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في باراماريبو، بدولة رئيس وزراء بيليز جون انتونيو برايسينو، وذلك على هامش اجتماع قادة منظمة الجماعة الكاريبية.‏‎وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها، وبحث مستجدات الأوضاع الدولية، وتبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء، معالي وزير الخارجية والتجارة الخارجية والهجرة البيليزي ايمون كورتني، ومدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري.// انتهى //00:31ت م0005