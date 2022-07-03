الرياض 05 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 04 يوليو 2022 م واسرفع معالي نائب محافظ البنك المركزي السعودي للرقابة والتقنية الدكتور خالد بن وليد الظاهر الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - على الثقة الملكية بتعيينه نائباً لمحافظ البنك المركزي السعودي للرقابة والتقنية بالمرتبة الممتازة.وأعرب معاليه عن تقديره لهذه الثقة الكريمة من القيادة الرشيدة، سائلاً الله - عز وجلّ - أن يعينه عليها وأن يكرس جهوده لخدمة دينه ومليكه ووطنه وتحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030.// انتهى //01:03ت م0007