جدة 05 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 04 يوليو 2022 م واسرفعت معالي الأستاذة الشيهانة بنت صالح بن عبدالله العزاز، أسمى آيات الشكر والعرفان، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ بمناسبة تعيينها نائباً للأمين العام لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.وعدّت الشيهانة العزاز، الثقة الملكية دافعاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الوطن، داعية الله العلي القدير التوفيق والإعانة على تحمل الأمانة التي أوكلت إليها.// انتهى //01:34ت م0010