أبها 05 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 04 يوليو 2022 م واسشهد وكيل إمارة منطقة عسير للشؤون الأمنية عبدالله بن يحيى العرفجي، أمس في مدينة أبها، حفل الزواج الجماعي لـ (21 ) شخصا من ذوي الإعاقتين الحركية والبصرية، بتنظيم وقف "إرادة" لتنمية ذوي الإعاقة بمنطقة عسير.وأوضح المدير التنفيذي للوقف حسام علي حسين، أن هذا الحفل يأتي ضمن مبادرة" مودة" التي يرعاها الوقف وهي من المبادرات والبرامج المستدامة الموجهة لفئة ذوي الإعاقة، مؤكدا أن البرنامج يسعى إلى تزويج الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف الإعاقات ، ويهدف إلى بناء أسرة سعيدة وناجحة للمعاق.// انتهى //01:35ت م0011